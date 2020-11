Fico je právnik a klame nás aj prezidenta , rovnako klame Matovič aj Harabin!

Vypočul som si Ficove video o tom, ako bola použitá armáda v rozpore so zákonom č.227/2002. Konkrétne s článkom č.5, odsek 4, V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády

a) nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,

b) povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.

Právnik Fico však vie presne ako sa volá vojenská operácia, v ktorej boli nasadené vojenské sily a prostriedky „Spoločná zodpovednosť“. NEBOLA nariadená mimoriadna služba podľa článku 5 zákona č.227/2002 ako tvrdí on. A on to dobre vie! Napriek tomu píše otvorený list prezidentovi, že mu premiér pošliapal jeho práva, tým že ho nepožiadal o vydanie rozkazu na mimoriadnu službu!

Vojaci si naplánovali operáciu, niečo ako streľby na lešti, či nasadenie pri povodniach alebo snehovej kalamite, ktoré prebieha každoročne, bez invektív Fica a bez rozkazu prezidenta!. Vtedy tiež nemusel prezident vydať rozkaz na MIMORIADNE SLUŽBY, a teda nebol ten rozkaz potrebný, rovnako ako nie je potrebný aj teraz pri testovaní. Ja s testovaním takýmito testami celoplošne nesúhlasím, lebo sa vykonávajú v rozpore s návodom na použitie, ktorý je v nich pribalený. Takže určiť niekomu domácu alebo inú karanténu len na základe Ag testu nie je možné a je to v rozpore s návodom výrobcu na použitie. No taktiež nesúhlasím s Ficom a jeho klamstvom o porušení zákona pri nasadení armády. Nemôžem predpokladať, že sa len zmýlil a nevie čítať zákon. Takže musím konštatovať že nás úmyselne klame. Prečo?? Za každú cenu politické body. Rovnako ako Matovičovi nejde v podstate o naše zdravie, lebo inak by sa riadil presne návodom na použitie tých testov.. NIE.. každé vystúpenie začína.. takáto operácia nemá obdoby a my sme ju zvládli , pozerá sa na nás celý svet! A O TOTO IDE JEMU.. o popularitu a prvenstvá.... Inak by následne dal pretestovať pozitívnych tak , ako to stojí v návode na Covid19 Ag test.. a až potom by mohol na niekoho uvaliť karanténu a domáce väzenie. Takto to je v rozpore s dobrými mravmi aj so zákonom, lebo zatvára doma a trestá ľudí, ktorí podľa toho testu NIE sú infekční, vyšiel im len pozitívny..

Text priamo z príbalového letáku výrobcu, použitie o tom hovorí jasne:

Úvod Koronavirus je jednovláknový RNA virus s pozitivní polaritou, s obalem a o průměru 80 až 120 nm. Jeho genetický materiál je mezi všemi RNA viry nejobsáhlejší. Je významným patogenem u mnoha chorob domácích zvířat i člověka. Může způsobovat celou řadu akutních a chronických onemocnění. K běžným příznakům patří u osob infikovaných koronavirem respirační symptomy, zvýšená teplota, kašel a dušnost. Ve vážnějších případech může infekce způsobit zánět plic, vážný akutní respirační syndrom, selhání ledvin či dokonce smrt. V roce 2019 došlo k objevení nového typu koronaviru „2019-nCoV“ poté, co v provincii Wuhan vypukla epidemie zánětu plic. Světová zdravotnická organizace (WHO) jej pojmenovala 12. ledna 2020 a potvrdila, že může způsobovat projevy nachlazení, onemocnění MERS (Middle East Respiratory Syndrome) a další vážné choroby jako akutní respirační syndrom (SARS). Tato souprava je užitečnou pomůckou pro pomocnou diagnostiku infekce koronavirem. Výsledky testu jsou určeny pouze pro klinické účely a nelze je použít jako jediný základ pro potvrzování či vyvracení infekce u jednotlivých případů. Plánované použití Test STANDARD COVID-19 Ag je rychlý chromatografický imunologický test pro kvalitativní detekci specifických antigenů COVID-19 přítomných v lidském nasofaryngu a orofaryngu. Tento test je určený pro profesionální diagnostické použití in vitro a je určený jako pomůcka pro časnou diagnostiku infekce COVID-19 u pacientů s klinickými symptomy infekce COVID-19. Poskytuje pouze iniciální výsledky screeningového testu. Aby se potvrdila infekce COVID-19, je třeba provést další specifické alternativní diagnostické metody.

Link na príbalový leták prikladám

https://www.labmark.cz/data/system/attachments/sdbiosensor_q_covid_ag_ifu_cz_6.2020.pdf

A najdôležitejší je fakt, ktorý Matovič a spol zamlčali a úplne ho ignorujú. Pozitívne budú týmto testom označení aj ľudia, ktorí majú Sar urbani, teda sars cov1, a negatívne testovaní ľudia môžu mať sars cov2, lebo test nebol použitý len na ľudí s klinickými príznakmi, a tak bez nich nebudú mať v hltane antigen , hoci vírus už majú. Preto je určený výhradne pre ľudí s klinickými príznakmi, ktorý už budú mať v nosohltane a krvi antigén na sars cov2!

Takže, Matovič nás klame, ak nás zatvára doma na základe tohto testu a Fico nás klame, ak tvrdí že armáda bola použitá v rozpore so zákonom. Dokonca aj Harabin klame, ak tvrdí že testy nemajú registráciu v EU. Majú , registrovala ich švajčiarska firma ROCHE z Bazileji https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2020-09-01b.htm

KLAMANIE sa stalo hlavnou metódou politického boja, som z toho smutný, preto lebo nás klamú všetci!