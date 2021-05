Ženy a milenky, máte poslednú šancu na dobrý sex pred dvojtýždňovou pauzou.

Sexuálna príťažlivosť je založená hlavne na chémii a hormónoch, to vedia už aj školáci. Idú majstrovstvá sveta v hokeji.. čo idú, už sú tu , tesne za dverami. Takže vážené manželky, milenky a kamarátky, ak si chcete ešte naposledy

užiť pred pauzou spôsobenou hokejom, máte najvyšší čas. A nepôjde len o to, že sa nedostanete v prípade jediného televízora k svojej obľúbenej rozprávkovej babe a jej oňurovi či do ružovej záhrady paneláku, že väčšia uhlopriečka doma bude v prípade dvoch teliek tá chlapská, že JEHO trénerský post priamo oproti telke bude neustále obsadený, skropený litrami potu, vyliateho piva či zasypaný od burákov alebo lupienkov. Že bude vyblokovaná zabehnutá, aj tak s pribúdajúcim vekom rednúca komunikácia, ktorá upadne na pár slov.. uhni, dones to pivo, zasa je teplé.. fúúj to si kde kúpila?? Ako máme vyhrať, keď ty nevieš ani pitný režim zabezpečiť?? .. Nie!! Toto nebude hlavný problém od 29 apríla do 15 mája. Hlavný problém bude v poklese, ba až úplnej absencii SEXU.

Na vine budú hormóny! Nie že by vaše domáce tepláky boli menej príťažlivé ak inokedy, že váš make-up bude nedokonalý,či vyťahané tričko menej priliehavé…Jednoducho to postihne aj pekné baby či milenky. Lebo máme od boha k správnemu fungovaniu dané dva hormóny.. adrenalín a endorfín. A VO TEM TO JE.

Naši chlapci sa pôjdu potrhať na ľade, fanúšikovia v hľadisku a velikánska kopa chlapov- fanúšikov doma v kresle zasypaného odpadkami a obloženého prázdnymi pivovými fľaškami, či v „televíznych stejdžoch“ krčiem a reštík ( práve ich po korone otvárajú) pri spoločnom sledovaní hokeja. Neskúšajte v tomto období postaviť problém na hranu- JA- alebo HOKEJ.. je len malá pravdepodobnosť , že by ste boli úspešné. Prečo?? Naše telo je chemická fabrika a bez toho nemôže existovať. Všetci vieme, že pri vzrušení sa do krvi vyplavuje velikánske množstvo adrenalínu. Ten stiahne cievy , zrýchli tep , spôsobí sčervenanie tváre. Či pri predohre sexuálne,j alebo pri športovom zážitku. Zároveň pre správnu erekciu je potreba cievy rozšíriť.. inak nemá krv tú stavbársku schopnosť.. jednoducho cez zúženú cievu neprejde a nepostaví. Pri dosiahnutí víťazného gólu v zápase, postupového či nebodaj medailového, sa zasa vyplaví do krvi vášho chlapa neskutočné množstvo hormónov šťastia.. teda endorfínov.. a chlap má po orgazme.. z víťazstva v zápase jeho miláčikov. Takže už si dá len spokojne cigaretku, dobre vychladené pivo.. rozoberie ten úspech s kamošom a ide spať. Ako by sa mohol ešte sústrediť na ďalšie kolo s VAMI??? Nebláznite!! Chcete nás zabiť?? Pre dva týždne?? Musíte počkať a vydržať, ukázať trpezlivosť a pochopenie.. po 6. júni to bude zasa ako bývalo, v prípade úspechu našich, aj lepšie. Potom tie endorfíny venujeme VÁM aj niekoľko krát za sebou. Ale pekne Vás prosím v mene všetkých fanúšikov hokeja, Vašich manželov, milencov, kamarátov, nepokúšajte sa zničiť našu chemickú fabriku práve počas týchto dvoch týždňov. Ak aj niečo dosiahnete, výsledok bude ďaleko za očakávaním. Podporujte náš tím, nech vybojuje metál, aj keď ten hokej inak nemusíte!! Spoločne fandite s nami… Potom bude aj pre Vás, trpezlivé naše baby, odmena sladká. Nechajte nás všetkých venovať sa milovanému športu. Veď 14 dní ubehne ako voda, my si splníme svoje krčmovo gaučové trénerské povinnosti so cťou, ponadávame chalanom, povzbudíme ich, pomiešame zostavou, utužíme kolektív a potom sa konečne vrátime do starých zabehnutých koľají. Ba možno aj lepšie bude!

Nech bože dá…. GO Slovakia GO!